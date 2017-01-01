Keylor Navas – Die wahre Geschichte des Champions League Siegers
Hinter jedem Sporthelden steht ein Weg, der von Beharrlichkeit, Hindernissen und Träumen geprägt ist? Die Geschichte des größten Fußballers Costa Ricas ist von diesen Elementen geprägt, aber auch von einer mentalen und spirituellen Stärke und einem Glauben an Gott, der ihn leitet und ihm die Kraft und Gelassenheit gibt, sich den wichtigsten Herausforderungen zu stellen, und zwar vor den Augen der ganzen Welt. Doch hinter diesem Mann, der zur Referenz für eine ganze Generation geworden ist, steht ein Junge aus einer abgelegenen Gegend Costa Ricas, dem es gelingt, trotz aller Widrigkeiten seine Träume zu verwirklichen und eine Geschichte zu erzählen, die das Potenzial hat, ins Kino gebracht zu werden. Dieser wunderbar fotografierte dokumentarische Spielfilm erzählt die Geschichte von Keylor Navas, von seinen Anfängen in einem bescheidenen Viertel in Pérez Zeledón bis zu seinem Entschluss, alles zu verlassen, was er kannte, um in der weiten Welt und schließlich bei Real Madrid zum Weltstar zu werden, immer mit Gott als zentralen Ankerpunkt an seiner Seite.