Kick It Like Beckham
108 Min.Ab 0
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Kick It Like Beckham
Die 18-Jährige Jess hat sich mit Haut und Haaren dem Fußball verschrieben. Wie ihr Vorbild David Beckham möchte sie eines Tages in der englischen Nationalmannschaft mitspielen. Doch als Tochter indischer Einwanderer muss sie erst gegen die traditionellen Wertvorstellungen ihrer Eltern ankommen. Und dann ist da noch ihr Trainer Joe, in den nicht nur Jess, sondern auch ihre Freundin Jules bis über beide Ohren verliebt ist.
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