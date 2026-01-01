Killer Elite
112 Min.Ab 16
112 Min.Ab 16
Killer Elite
Jason Statham, Clive Owen und Oscarpreisträger Robert De Niro im Kampf der Eliten: Der Auftragskiller Danny Bryce wurde jahrelang von seinem Mentor Hunter angelernt. Mit vereinten Kräften arbeiten sie gegen den Anführer des britischen Special Air Services, Spike Logan. Auf der ganzen Welt sind sie als Team gesucht und in ein gefährliches Spiel aus Rache und Betrug verwickelt. Denn in ihrem Leben scheint nichts tatsächlich so zu sein, wie es mit bloßem Auge wirkt ...
Genre:Action, Thriller
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
16GEWALT
Copyrights:© LEONINE Licensing AG