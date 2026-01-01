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Killer Elite

Killer Elite

112 Min.Ab 16
PULS 4112 Min.Ab 16
PULS 4

Killer Elite

Jason Statham, Clive Owen und Oscarpreisträger Robert De Niro im Kampf der Eliten: Der Auftragskiller Danny Bryce wurde jahrelang von seinem Mentor Hunter angelernt. Mit vereinten Kräften arbeiten sie gegen den Anführer des britischen Special Air Services, Spike Logan. Auf der ganzen Welt sind sie als Team gesucht und in ein gefährliches Spiel aus Rache und Betrug verwickelt. Denn in ihrem Leben scheint nichts tatsächlich so zu sein, wie es mit bloßem Auge wirkt ...

Genre:
Action, Thriller
Produktion:
US, 2011
Altersfreigabe:
16
GEWALT
Copyrights:
© LEONINE Licensing AG