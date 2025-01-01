Killer-Paar auf der Flucht | True Crime Doku
51 Min.Ab 16
Ein Paar, das verdächtigt wird, einen Mann aus Pennsylvania getötet zu haben, flieht quer durchs Land und hinterlässt eine Spur von gestohlenen Schecks. Das FBI nimmt die Verfolgung auf, als in North Dakota eine Frau entführt wird. Nach einer rasanten Verfolgungsjagd wird das Paar schließlich in Arizona gefasst. "The FBI Files" ist eine amerikanische Dokudrama-Serie, die einen Blick hinter die Kulissen des Forensiklabors des Federal Bureau of Investigation (FBI) wirft. Es werden wahre FBI-Fälle durch Nachstellungen und Interviews erzählt.
Genre:Spezial
Altersfreigabe:
16