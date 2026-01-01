Killers Anonymous
96 Min.Ab 16
96 Min.Ab 16
Killers Anonymous
Die „Anonymen Killer“ – eine Selbsthilfegruppe der besonderen Art. Im vertraulichen Sitzkreis tauschen sich Auftragsmörder, Profikiller und andere dunkle Gestalten über ihre blutige Vergangenheit aus. Zwischen Geständnissen und Schuldgefühlen scheint alles unter Kontrolle – bis ein Attentat auf einen US-Senator die fragile Ruhe erschüttert. Misstrauen breitet sich aus, alte Wunden reißen auf, und die Stimmung kippt. Als plötzlich ein geheimnisvolles Mädchen der Gruppe beitritt, brodelt es unter der Oberfläche. Wer ist sie wirklich – und was will sie hier? Doch das wahre Chaos beginnt erst, als ein totgeglaubtes Mitglied durch die Tür tritt. Die Masken fallen, Allianzen zerbrechen – und bald ist klar: Niemand ist, wer er zu sein vorgibt.
Genre:Action, Thriller
Produktion:GB, 2019
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© 2026 PLAION PICTURES GmbH