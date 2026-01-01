Kingpin - Zwei Trottel auf der Bowlingbahn
Kingpin - Zwei Trottel auf der Bowlingbahn
Roy Munson war mal der König der Bowlingbahn – bis ein Betrug ihn um seine Hand und seine Karriere brachte. Jahre später ist er ein abgewrackter Typ mit Gummihand, miesem Haarschnitt und noch mieseren Ideen. Dann trifft er Ishmael, einen amischen Bowling-Wunderknaben, der noch nie eine Bar gesehen hat, geschweige denn eine Bowlinghalle außerhalb der Scheune. Roy wittert die Chance auf Ruhm und Kohle und schleppt Ishmael auf einen Roadtrip voller schräger Typen, billiger Motels und katastrophaler Pläne. Unterwegs stoßen sie auf Claudia, eine Femme fatale mit mehr Tricks als Roy Pins. Zwischen Bowlingkugeln, Betrügereien und einer Menge haarsträubender Missgeschicke stolpern die drei Richtung Reno, wo das große Turnier wartet – und Roys Erzfeind McCracken, der immer noch ein Schleimbeutel mit perfektem Haar ist. Am Ende gibt’s keine Helden, nur Strikes, Gags und eine Lektion: Im Leben zählt nicht, wie du fällst, sondern wie du die Kugel schiebst.