Kings of South Beach

Der Cop Andy Burnett wird Mitte der 90er von New York nach Miami versetzt. Im angesagten Nachtclub "Liquid" heuert er als Türsteher an und soll den Clubbesitzer Chris Troiano beschatten. Der Mann, bei dem die Reichen und Schönen ein und aus gehen, steht unter Verdacht, Drogengelder zu waschen. Burnetts Undercover-Einsatz läuft besser als erwartet, als Troiano ihn unter seine Fittiche nimmt. Doch nun tun sich für den Gesetzeshüter düstere Abgründe auf ...
Genre:Krimi, Thriller
Produktion:US, 2007
Altersfreigabe:
12
