Klick ins Herz
93 Min.Ab 0
93 Min.Ab 0
Klick ins Herz
Maggie und Paul lernen sich in einem Chatroom kennen. Schnell sind sie voneinander so angetan, dass sie den Schritt in die Realität wagen und sich treffen wollen. Es gibt nur einen Haken: Beide haben sich jünger gemacht - so jung wie Maggies Tochter Eva und Pauls Sohn Paul junior. Die beiden "Kinder" lassen sich darauf ein, anstelle ihrer Eltern zum Date zu gehen, was ein ziemlicher Reinfall wird. Bleibt abzuwarten, ob auch Maggie und Paul ein persönliches Treffen wagen werden.
Genre:Comedy, Romantische Komödie
Produktion:DE, 2009
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© antares media