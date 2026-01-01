Knockout - No Exit
94 Min.Ab 16
94 Min.Ab 16
Knockout - No Exit
Elite-Soldat John Stoneman (Jeff Wincott) wird von einem psychotischen Milliardär in ein geheimes Hightech-Gefängnis gelockt. Hier muss er sich durch brutale Kämpfe schlagen, um zu überleben. John weigert sich, einen Mann zu töten... bis das Leben seiner Frau auf dem Spiel steht. Action pur in einem futuristischen Alptraum ohne Ausweg. Nur die Stärksten entkommen – wenn überhaupt.
Genre:Action
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Tiberius Film