Können diese MYTHEN endlich enthüllt werden? Das Rätsel um Trojas Untergang | Doku
53 Min.Ab 12
53 Min.Ab 12
Können diese MYTHEN endlich enthüllt werden? Das Rätsel um Trojas Untergang | Doku
Die unbezwingbare Stadt Troja birgt eines der größten Geheimnisse der Antike. Archäologen und Forscher decken Schicht für Schicht die Geschichte des legendären Trojanischen Pferdes auf und stellen die provokante Frage: War Homers „Durateus Hippos“ vielleicht ein Schiff – und nicht das hölzerne Pferd, das die Welt kennt? Die Reise führt durch mündliche Überlieferungen, archäologische Funde und maritime Hinweise, die eine verblüffende Theorie nahelegen: Ein Kriegsschiff, als Tributgeschenk getarnt, könnte die legendäre List des Odysseus gewesen sein. Eine packende Erkundung dessen, wie Mythos und Realität verschmelzen und warum Troja bis heute unsere Vorstellungskraft fesselt.
Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
12