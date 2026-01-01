Köstlich und verführerisch: Mango & Co.
30 Min.Ab 6
30 Min.Ab 6
Köstlich und verführerisch: Mango & Co.
Eine junge Spitzenköchin verwirklicht ihre Träume mit exotischen Früchten der Extraklasse. Mangos stammen ursprünglich aus dem indisch-malaiischen Raum und sind seit langem weltweit in den Tropen und Subtropen verbreitet. Heute werden sie auch erfolgreich in Andalusien angebaut. Über tausend Bauern liefern dort ihre Mangos an die grösste Kooperative.
Genre:Spezial, Kochen
Produktion:CH, 2013
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© NZZ TV