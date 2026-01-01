Kokoda - Das 39. Bataillon
93 Min.Ab 16
New Guinea, 1942. Australien befindet im Krieg gegen Japan. Eine kleine australische Gruppe des 39. Battalions befindet sich als Vorhut in der Nähe von Kokoda. Nach heftigen Kämpfen sind sie vollkommen auf sich alleine gestellt, es gibt weder Kommunikation noch außen noch Nachschub. Weit hinter den feindlichen Linien isoliert, müssen sie den Weg zurück antreten. Durch gefährlichen Dschungel, ohne Nahrung, geschwächt durch Malaria und böse Verwundungen, immer bereit, dem Feind ins Auge zu blicken. Doch am Ende ihrer Kräfte steht ihnen die härteste Prüfung noch bevor...
Genre:Krieg, Historisches Drama
Produktion:AU, 2006
