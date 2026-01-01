Kolbenfresser Teil 3
Kolbenfresser Teil 3
Von leistungsstarken Feldhäckslern bis hin zu modernen Mähdreschern zeigt dieser Film die Vielfalt und Dynamik der Maisernte in Deutschland. Mit beeindruckenden Bildern führt die Dokumentation in unterschiedliche Regionen und beleuchtet die Arbeit von Maschinen und Menschen gleichermaßen. Ob der traditionsreiche Mengele Mammut im Einsatz in Bayern oder hochmoderne Häcksler wie der Krone Big X – die Bandbreite der Technik wird eindrucksvoll sichtbar. In Sachsen wird unter Wettbewerbsbedingungen ein gigantisches Silo gefüllt, während innovative Logistiklösungen und effiziente Abläufe den Arbeitsalltag bestimmen. Gleichzeitig gewährt der Film Einblicke in die Maisernte mit leistungsstarken Mähdreschern im Oderbruch und zeigt, wie vielseitig der Einsatz der Ernteprodukte ist. Ergänzt durch einen Ausblick in die Zukunft der Erntetechnik beim Hersteller Kemper entsteht ein spannendes Gesamtbild moderner Landwirtschaft. Authentische Szenen, kraftvolle Maschinen und fundierte Informationen machen diesen Film zu einem faszinierenden Erlebnis für Technikinteressierte und Praktiker.