Kramuri
18 Min.Ab 0
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Kramuri
Gabi will mit dem Altwarenladen ihres verstorbenen Vaters nichts zu tun haben und ihn so schnell wie möglich loswerden. Ihr Bruder Hubert hingegen verfolgt einen anderen Plan und möchte die Raritäten um viel Geld verkaufen. Ihre Pläne werden jedoch auf ungewöhnliche Art und Weise durchkreuzt und zunehmend gerät ihre Situation außer Kontrolle. Die beiden sind davon überrascht, was sie alles über ihren Vater erfahren.
Genre:Comedy
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Bayer, Arth, Liebhart, Sorgo, Milan, Smoliner