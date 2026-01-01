Krystal
90 Min.Ab 12
90 Min.Ab 12
Krystal
Der behütet aufgewachsene Taylor Ogburn (Nick Robinson) hat einen Herzfehler, der ihn massiv einschränkt. So kann der junge Mann nicht aufs College gehen und keinen Alkohol trinken (geschweige denn andere Drogen konsumieren!). Wie soll er sein Leben da intensiv auskosten? Eines Tages begegnet er Krystal (Rosario Dawson) und erkennt in der ehemaligen Prostituierten, Stripperin, und Alkoholikerin sogleich die Frau seiner Träume. Taylors Familie lehnt Krystal und ihren 16-jährigen Sohn, der im Rollstuhl sitzt, ab. Doch der Junge kann der verführerischen, nie langweiligen Frau einfach nicht widerstehen. Er gibt vor, alkoholabhängig zu sein und nimmt an Treffen der Anonymen Alkoholiker (AA) teil, nur um Krystal nahe zu sein…
Genre:Tragikomödie
Produktion:US, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2026 PLAION PICTURES GmbH