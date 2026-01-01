Kuck' mal, wer da jetzt spricht
92 Min.Ab 6
92 Min.Ab 6
Kuck' mal, wer da jetzt spricht
Hektische Zeiten im Hause Ubriacco: Kurz vor Weihnachten bekommt James endlich einen neuen Job - er wird Privatpilot der reichen Business-Lady Samantha. Doch Mollie verliert zur selben Zeit ihre Stelle und hat die Kinder nun ganz alleine am Hals. Aber damit nicht genug: Die Familie bekommt mit dem Straßenhund Rocks und der Pudeldame Daphne Zuwachs. Und nun versucht Samantha auch noch, sich an James heranzumachen. Keine Frage, dass Mollie da tatkräftig einschreiten will ...
Genre:Comedy
Produktion:US, 1993
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© TriStar Pictures