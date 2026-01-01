Kuck' mal, wer da spricht 2
78 Min.Ab 6
78 Min.Ab 6
Kuck' mal, wer da spricht 2
James hat sich zwei Träume erfüllt: Er ist inzwischen Pilot geworden, und er hat die attraktive Mollie geheiratet. Als sich Nachwuchs ankündigt, wird auch für den kleinen Mikey ein großer Wunsch wahr - ein Schwesterchen. Doch Julie entpuppt sich als ziemlich aufmüpfiges Baby, und Mikeys Begeisterung schwindet. Doch es kommt noch schlimmer: Als sich Mollies Bruder im Haus einnistet, hängt schon bald der Haussegen schief. Mikey und Julie müssen ihre Eltern zur Vernunft bringen.
Genre:Comedy
Produktion:US, 1990
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH, AXN