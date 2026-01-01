Küss Dich reich!
88 Min.Ab 12
88 Min.Ab 12
Küss Dich reich!
Mia Westphal soll Chefredakteurin einer Frauenzeitschrift werden. Doch als ihr ausgerechnet ihr Ex Edgar den Job wegschnappt, hat Mia eine Idee: Wenn sie binnen der nächsten drei Monate eine bessere Story als Edgar findet, bekommt sie seinen Job. Zu diesem Zweck meldet sie sich auf die Anzeige eines Millionärs, der eine zeugungsfähige Frau sucht - nicht ahnend, dass es sich hier um einen findigen Journalisten handelt, der auch auf der Suche nach einer spektakulären Story ist ...
Genre:Comedy, Romantische Komödie
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Producers at Work GmbH