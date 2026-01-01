L.A. Story
92 Min.Ab 6
92 Min.Ab 6
L.A. Story
Steve Martin und Sarah Jessica Parker sorgen im hitzigen Los Angeles für einen Lacher nach dem anderen: Wettermoderator Harris liefert on air die besten Witze, selten jedoch die richtige Wettervorhersage. Sein Privatleben ist turbulent, denn nach der Trennung von seiner neurotischen Freundin, lernt er gleich zwei Frauen kennen, deren Herz er erobern will. Als alle Beteiligten zufällig im selben Luxushotel landen, ist das Chaos perfekt.
Genre:Romantische Komödie
Produktion:US, 1990
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 1991 STUDIOCANAL. Tous droits réservés.