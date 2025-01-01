Lake Placid Vs. Anaconda
88 Min.Ab 16
Lake Placid Vs. Anaconda
Regisseur A.B. Stone setzt gleich zwei Tier-Horror-Reihen auf einmal in seinem Werk fort: Eine Gruppe von Wissenschaftlern forscht an einem speziellen Serum und experimentiert dafür mit dem Blut von Riesenkrokodilen und Anakondas. Als einigen Exemplaren jedoch die Flucht gelingt, begeben sich Sheriff Reba und der Wildhüter Tully auf die Suche nach den Tieren. Die haben aber bereits die Jagd eröffnet und töten erbarmungslos alles und jeden.
Genre:Horror, Action, Comedy, Thriller
Produktion:US, 2015
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH, AXN