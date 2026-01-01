Vor TV
109 Min.Ab 16
Land of Bad
Actioner mit Russell Crowe und Liam Hemsworth: Der junge Offizier Kinney leitet ein Delta-Force-Team bei einem gefährlichen Einsatz gegen die islamistische Terrorgruppe Abu Sayyaf auf den Philippinen. Als sie in einen Hinterhalt geraten, ist Kinney entschlossen, seine Kameraden nicht im Stich zu lassen. Ihre einzige Chance auf Rettung liegt bei dem Air-Force-Drohnenpiloten Reaper, der während eines gnadenlosen 48-Stunden-Kampfs den Überblick aus der Luft behält.
Genre:Action
Produktion:US, 2024
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Wild Bunch Germany GmbH