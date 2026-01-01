Last Passenger
Last Passenger
Lewis Shaler (Dougray Scott) ist Arzt und allein erziehender Vater und mit beidem vollkommen überfordert. Als er mit seinem Sohn Max (Joshua Kaynama) den letzten Pendlerzug von London Richtung Heimat nimmt, trifft er auf die hübsche Sarah Barwell (Kara Tointon). Lewis glaubt, dass es das Leben endlich wieder gut mit ihm meint. Doch dann nimmt die Fahrt eine unerwartete Wendung, denn der Zug bleibt nicht mehr an den geplanten Stationen stehen, das Personal ist spurlos verschwunden und auch die Notbremsen wurden deaktiviert. Schnell stellen die letzten Passagiere fest, dass ihr Leben in den Händen eines verstörten Psychopathen liegt, der den Zug um jeden Preis entgleisen lassen möchte.
Genre:Action, Mystery, Thriller
Produktion:GB, 2013
12
