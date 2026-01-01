Lautlose Tropfen
91 Min.Ab 12
91 Min.Ab 12
Lautlose Tropfen
Lautlos flossen sie in das Glas hinein und machten sie wehrlos: Nach dem 20-jährigen Abitreffen wacht Franziska Wellmer in ihrem verwüsteten Hotelzimmer auf - nackt, mit Schmerzen im Unterleib und ohne jegliche Erinnerungen. Schnell ist klar: Sie wurde mit K.o.-Tropfen betäubt und ist einem Sexualverbrecher zum Opfer gefallen. Mutig sucht sie mit Hilfe ihrer ehemaligen Schulkameraden nach ihrem Vergewaltiger. Doch sollte sie denen wirklich vertrauen?
Genre:Drama
Produktion:DE, 2019
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Frische Film GmbH