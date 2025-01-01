Lavalantula
84 Min.Ab 12
Mit dem Ausbruch eines bislang ruhenden Vulkans außerhalb von Los Angeles kommt etwas an die Oberfläche, das im heißen Inneren der Erde geformt wurde: Es sind spinnenähnliche, feuerspuckende Kreaturen mit einem Außenskelett aus Vulkanglas. Es scheint keine Rettung vor den todbringenden Monstern möglich zu sein. Nur ein abgehalfterter Actionstar scheint der einzige zu sein, der die Stadt vor dem Untergang retten kann.
Copyrights:© Tiberius Film