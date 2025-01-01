Laws of Jaws - Das Gesetz der Haie
45 Min.Ab 12
Laws of Jaws - Das Gesetz der Haie
Die Zahl der Haiangriffe auf Menschen nimmt stetig zu. Wissenschaftler versuchen herauszufinden, was der Grund dafür sein könnte. Sie nehmen an, dass ein Fehlverhalten der Menschen zu den Attacken führt und somit verhindert werden kann. Die Experten stellen Haiangriffe nach, um ihre These zu bestätigen.
Genre:Dokumentation
Produktion:US, 2018
