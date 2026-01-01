Legacy - Tödliche Jagd
99 Min.Ab 16
99 Min.Ab 16
Legacy - Tödliche Jagd
Auf einem Jagdausflug werden Frank (Louis Mandylor) und sein Sohn (Renton Pexa) Zielscheibe für einen Auftragskiller, der für den skrupellosen Drogenboss Boranovic (Elya Baskin) Zeugen erledigen soll. Der FBI-Agent Gray (Luke Goss) ist diesem auf den Fersen und greift ein. Doch der kaltblütige Killer gibt nicht so einfach auf und es entfesselt sich ein blutiges Katz-und-Maus-Spiel, bei dem nur einer gewinnen kann.
Genre:Action, Abenteuer
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© 2026 PLAION PICTURES GmbH