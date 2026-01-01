Leppel & Langsam
87 Min.Ab 12
87 Min.Ab 12
Leppel & Langsam
Leppel Weppen ist der coolste Bulle der ganzen Stadt. Allerdings verursacht er durch seine unkonventionellen Methoden immer wieder größere Kollateralschäden - sehr zum Leidwesen seines esoterisch angehauchten Chefs. Der hat Neuigkeiten für Leppel: Er kriegt einen neuen Partner - Dirk Langsam, der ehemals härteste und beste Bulle Berlins. Die beiden müssen gleich zu ihrem ersten Fall, zum Tamagotchi-Tower. Dort hat jemand im großen Stil Büromaterial geklaut ...
Genre:Comedy
Produktion:DE, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH