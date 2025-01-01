Leprechaun III – Tödliches Spiel in Las Vegas
94 Min.Ab 18
94 Min.Ab 18
Leprechaun III – Tödliches Spiel in Las Vegas
Ein 1.000 Jahre alter Leprechaun, ein irischer Kobold, hat eine Goldmünze verloren und jagt ihr nach. Dabei bringt er jeden, der ihm im Weg steht, gnadenlos um. Wer seine Goldmünze findet, hat zunächst Glück, doch dann wird man vom Leprechaun erwischt. Das merken auch seine Opfer, die seinen blutigen Pfad durch die Glitzerstadt Las Vegas pflastern. Doch bevor er seine Münze nicht zurückbekommt, wird der Leprechaun nicht aufhören zu morden.
Genre:Horror, Comedy
Altersfreigabe:
18
Copyrights:© MCMXCV Trimark Pictures, Inc. All Rights Reserved.