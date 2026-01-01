Lethal Punisher
87 Min.Ab 18
Nach einem Irak-Einsatz kehrt John Nguyen (Cung Le) nach Hause zurück, er leidet am posttraumatischen Belastungssyndrom. Nichts ist für ihn mehr, wie es einmal war, doch John versucht redlich, sein Leben in den Griff zu kriegen. Das bißchen Frieden, das er sich geschaffen hat, wird an einem schicksalshaften Tag zerstört, als er ein Callgirl vor einer Gruppe gewalttätiger Zuhälter rettet. Nachdem er einen hochrangigen Kerl dabei tötet, werden John und seine Familie nun zum Hauptziel von Hollis (Dolph Lundgren), dem rücksichtslosen kriminellen Anführer der Gruppe...
Genre:Action, Drama
Produktion:US, 2014
Copyrights:© 2026 PLAION PICTURES GmbH