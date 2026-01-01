Liebe to go
83 Min.Ab 0
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Liebe to go
Jason Bateman und Olivia Wilde in einer schillernden Komödie: In der turbulenten Stadt Manhattan lebt der verwöhnte Conrad Valmont in einem namhaften Hotel in Familienbesitz. Umringt von Personal führt er einen sorgenlosen Alltag. Doch nach der Scheidung seiner Eltern ändert sich plötzlich sein Leben, da er sein gesamtes Hab und Gut verliert. Glücklicherweise kann er bei seinem Bekannten Dylan unterkommen, doch dort ergibt sich schließlich ein weiteres Dilemma ...
Genre:Romantische Komödie, Drama
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© LEONINE Licensing AG