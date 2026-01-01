Liebe um jeden Preis
Liebe um jeden Preis
An der glamourösen Côte d’Azur lebt Irène ein luxuriöses Leben – finanziert durch wohlhabende Männer, die sie mit Leichtigkeit um den Finger wickelt. Mit Charme, Stil und einem sicheren Gespür für Reichtum zieht die selbstbewusste Frau von einer Beziehung zur nächsten, immer auf der Suche nach dem nächsten großzügigen Gönner. Als sie durch einen Irrtum den schüchternen Barkeeper Jean für einen reichen Hotelgast hält, verbringt sie eine Nacht mit ihm – überzeugt, einen weiteren wohlhabenden Begleiter gefunden zu haben. Doch als sich die Wahrheit am nächsten Morgen offenbart, wendet sich Irène abrupt ab. Für Jean hingegen beginnt alles erst: Er hat sich hoffnungslos verliebt. Entschlossen, Irène nicht zu verlieren, begibt sich Jean in eine Welt aus Luxus, Täuschung und Verführung, die ihm eigentlich fremd ist. Dabei muss er lernen, sich zwischen Echtheit und Schein zu behaupten. Eine charmante romantische Komödie über Liebe, Illusionen und die Frage, ob echte Gefühle im Spiel aus Reichtum und Oberflächlichkeit bestehen können.