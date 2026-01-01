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Liebesticket nach Hause

Liebesticket nach Hause

93 Min.Ab 6
SAT.1 emotions93 Min.Ab 6
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Liebesticket nach Hause

Die 33-jährige Jackie hat ein echtes Problem: Frederik Forster, der Sohn einer reichen und mächtigen Münchener Verlegerfamilie, hat ihr - sehr zum Unmut seiner Mutter Marianne - einen Heiratsantrag gemacht und Jackie hat freudig zugestimmt. Nun muss sie nur noch ihren Ehemann Tom überreden, endlich die Scheidungspapiere zu unterzeichnen ...

Genre:
Comedy, Romantische Komödie
Produktion:
DE, 2008
Altersfreigabe:
6
Copyrights:
© Neue Kinowelt Filmproduktion GmbH (fka Kinowelt Filmproduktion)