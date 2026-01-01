Lila & Eve - Blinde Rache
95 Min.Ab 16
95 Min.Ab 16
Lila & Eve - Blinde Rache
Der Sohn von Lila (Viola Davis) wurde bei einem Drive-by-Shooting erschossen. Um ihren Schmerz zu verarbeiten, besucht Lila eine Therapie-Gruppe. Dort lernt sie Eve Rafael (Jennifer Lopez) kennen, die ihre Tochter verloren hat. Die Ermittlungen der Polizei bringen kein Ergebnis, denn es gibt keinen konkreten Tatverdächtigen und keine Beweisstücke. Lila fühlt sich von der Polizei im Stich gelassen. Gemeinsam mit Eve macht sich Lila deshalb selbst auf die Suche nach dem Mörder ihres Jungen. Um Gerechtigkeit zu erlangen, macht sie auch vor dem Äußersten nicht halt und findet etwas gänzlich Unerwartetes heraus...
Genre:Krimi, Drama, Thriller
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© 2026 PLAION PICTURES GmbH