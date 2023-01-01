Lisa Frankenstein
98 Min.Ab 16
98 Min.Ab 16
Lisa Frankenstein
Schräge Horror-Romcom unter der Regie von Oscar-Preisträgerin Diablo Cody: Lisa ist eine Außenseiterin mit einer ungewöhnlichen Schwärmerei. Des Nachts schleicht sie sich auf den Friedhof, um die Statue eines schönen viktorianischen Jünglings anzuschmachten. Eines Tages steigt der Verstorbene aus seinem Grab und begleitet Lisa durch dick und dünn, durch Mord und Totschlag.
Genre:Horror, Romantische Komödie
Produktion:US, 2024
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© 2023 Focus Features LLC. All rights reserved.