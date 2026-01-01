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Little Monsters

102 Min.Ab 12
MOVIESPHERE102 Min.Ab 12
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Little Monsters

Little Monsters

Andauernd wird Brian für unverschuldete Schlampereien bestraft. Bis er plötzlich die Ursache seines Problems entdeckt: Unter seinem Bett haust das total verrückte, aber lustige Monster Maurice. Brian begleitet Maurice in die Welt der übermütigen Monster. Nachts kommen sie hervor und richten viele fröhliche Verwüstungen an. Eines Tages entführen böse Monster jedoch Brians kleinen Bruder Eric. Nur eine Geheimwaffe kann helfen.

Genre:
Kinder, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:
© 1989 Vestron Pictures, Inc. All Rights Reserved. Artwork & Supplementary Materials 2020 Lions Gate Entertainment Inc. All Rights Reserved.