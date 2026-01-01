Little Monsters
102 Min.Ab 12
102 Min.Ab 12
Little Monsters
Andauernd wird Brian für unverschuldete Schlampereien bestraft. Bis er plötzlich die Ursache seines Problems entdeckt: Unter seinem Bett haust das total verrückte, aber lustige Monster Maurice. Brian begleitet Maurice in die Welt der übermütigen Monster. Nachts kommen sie hervor und richten viele fröhliche Verwüstungen an. Eines Tages entführen böse Monster jedoch Brians kleinen Bruder Eric. Nur eine Geheimwaffe kann helfen.
Genre:Kinder, Fantasie
Altersfreigabe:
12
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