Litvinenko - Was wirklich geschah
48 Min.Ab 12
Als der ehemalige russische KGB-Offizier Alexander Litvinenko 2006 nach einem Geschäftstreffen mit schweren Symptomen ins Krankenhaus eingeliefert wird, stellt sich schnell heraus, dass er mitten in London mit der radioaktiven Substanz Polonium 210 vergiftet wurde. Diese Dokumentation beleuchtet die damaligen Geschehnisse und lässt neben Litvinenkos Ehefrau Marina auch jene Experten zu Wort kommen, die sich mit dem Giftmord auf britischem Boden befasst haben.
