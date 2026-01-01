Live is life
89 Min.Ab 0
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Live is life
Der Film erzählt die Geschichte des erfolglosen Rockmusikers Rochus "Rocco“ Siwak, gespielt von Jan Josef Liefers. Während seiner Sozialarbeit im Altersheim gerät er mit Leiterin Frau Glück (Petra Morzé) aneinander, entdeckt aber gemeinsam mit den Bewohnern seine menschliche Seite. Aus einer verrückten Idee entsteht die Seniorenband "Rocco und die Herzschrittmacher“, die trotz vieler Rückschläge beim Bandwettbewerb antreten will.
Altersfreigabe:
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