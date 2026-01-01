Loft – Tödliche Affären
Fünf Männer, fünf Schlüssel. Eine Leiche – Einer von ihnen muss der Mörder sein.Entsetzt lässt Luc seine Taschen fallen: Vor ihm liegt eine blutüberströmte halbnackte Frauenleiche, noch an das Bett gefesselt. Außer ihm selbst haben nur seine Freunde Vincent, Chris, Marnix und Filip einen Schlüssel zu diesem Loft. Niemand sonst weiß von dem Appartement, in dem die Fünf ihre heimlichen Leidenschaften ausleben. In Panik ruft Luc Chris an, doch auch er kennt die Frau nicht. Nacheinander treffen Marnix, Filip und Vincent ein, die einstimmig behaupten, diese Frau noch nie gesehen zu haben.Aber nur sie selbst haben einen Schlüssel, und die Türe war verschlossen bevor Luc das Loft betrat…
