Lost Places - Straße der verlassenen Herbergen
49 Min.Ab 12
49 Min.Ab 12
Lost Places - Straße der verlassenen Herbergen
Die Schwarzwaldhochstraße zwischen Baden-Baden und Freudenstadt war früher eine prächtige Tourismusstrecke mit luxuriösen Hotels und Pensionen. Heute erinnert wenig an die glanzvolle Vergangenheit - viele Gebäude wirken wie GLost PlacesG. In einer Dokumentation von WELT TV wird die Geschichte dieser Hotels in historischen Rückblicken und persönlichen Erinnerungen erzählt. Dabei zeigt der Film die Bemühungen, diese Orte zu erhalten und den Tourismus wieder zu beleben.
Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
12