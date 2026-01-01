Love Affairs - Nimm am besten was Du kriegst
Love Affairs - Nimm am besten was Du kriegst
Sex. Liebe. Ehe. Verpflichtungen. Und Sex. Wenn der amerikanische Drehbuchautor Ben Greene (Mike Binder) geahnt hätte, was ihn in London erwartet, wäre er wohl zu Hause geblieben. Nachdem er dort einen Job bei einer populären Sitcom angenommen hat, wird er in einen Strudel von Liebschaften mit wahrhaft kosmopolitischen Ausmaßen gezogen. Carly (Mariel Hemingway), eine amerikanische Schauspielerin und Star der Show, ist mit dem britischen Produzenten Allen Portland (Colin Firth) verheiratet und verliebt sich in Ben. Der aber hat sich bereits auf eine Affäre mit der französischen Maskenbildnerin Fiona (Irène Jacob) eingelassen. Und die wiederum liebäugelt mit Allen. In einem Hotel an der Küste lösen sich die Beziehungsknoten - aber ob alle Beteiligten mit dem Ergebnis auf Dauer glücklich sein können?