Love at the Ranch - Verliebt in Cedar Creek
91 Min.Ab 0
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Love at the Ranch - Verliebt in Cedar Creek
Allison ist die Star-Reporterin in Seattle, sehnt sich aber nach etwas Abwechslung. Daher schreibt sie einen Artikel über ihre Lieblings-Autorin, deren Romane auf einer abgelegenen Ranch spielen. Zur Recherche zieht Allison für ein paar Tage auf die Ranch, wo sie auf den attraktiven Hank und dessen Oma trifft. Ihre Story kommt gut voran – und zu Hank baut sie immer mehr Gefühle auf.
Genre:Romanze
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Tiberius Film