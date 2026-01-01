Love Bite – Nichts ist safer als Sex
Love Bite – Nichts ist safer als Sex
Es verspricht ein ruhiger Sommer zu werden für den jungen Jamie (Ed Speleers), denn im Küstenstädtchen Rainmouth ist wenig geboten. Bis die junge Amerikanerin Juliana (Jessica Szohr) auftaucht und nicht nur ihm den Kopf verdreht. Das Problem: Kurz nach ihrer Ankunft werden jungfräuliche Teeniejungs gleich reihenweise von einem Werwolf getötet. Und Jamie und seine Freunde sind potentielle Opfer - noch! Denn nur der erste Sex kann sie vor dem Biss des Werwolfs bewahren...
Genre:Comedy, Horror
Produktion:GB, 2012
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© 2026 PLAION PICTURES GmbH