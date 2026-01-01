Love is in the Air
Love is in the Air
Jasmin Gerat hebt ab: Die Freundinnen Charlotte und Feli lieben ihren Job als Stewardessen. Der Jet-Set und die lockeren Affären mit attraktiven Passagieren sind genau ihr Ding, an Mr. Right glauben sie ohnehin nicht mehr. Doch dann geht Charlotte eine Liaison mit Fluggast Klaus ein, und Feli wird schwanger - Vater unbekannt. Es kommt der Moment, in dem sich Charlotte entscheiden muss: Zieht sie mit Feli das Kind groß, oder gibt sie der Liebe eine Chance?
Genre:Comedy, Romantische Komödie
Produktion:DE, 2017
6
