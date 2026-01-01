Vor TV
Love Roulette
103 Min.Ab 12
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Love Roulette
Love Roulette ist eine moderne Liebesgeschichte: Charlie und Tom sind seit fünfzehn Jahren ein Paar. Jetzt, in ihren Dreissigern, wollen sie den nächsten Schritt wagen und heiraten - und bekommen kalte Füsse: Was, wenn sie später bereuen, sich nie ausgelebt zu haben? Eine Story über die Herausforderungen der Liebe in einer Welt, in der bereits ein Klick reicht, um die Karten neu zu mischen.
Genre:Romanze
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben Schweiz