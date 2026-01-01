Love Stories - Erste Lieben, zweite Chancen
93 Min.Ab 12
93 Min.Ab 12
Love Stories - Erste Lieben, zweite Chancen
Berührendes Familiendrama über die Höhen und Tiefen des Lebens und der Liebe mit Greg Kinnear und Jennifer Connelly: Das Ehepaar William und Erica Borgens lebt sein einigen Jahren in Trennung. Erica lebt in einer neuen Beziehung mit einem jüngeren Mann, Schriftsteller William hat seit der Scheidung eine kreative Blockade. Die beiden Kinder machen als Teenager jeweils ihre eigenen Erfahrungen mit der Liebe.
Genre:Tragikomödie
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Wild Bunch Germany GmbH