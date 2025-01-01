Lovesong für Bobby Long
Lovesong für Bobby Long
Pursy (Scarlett Johansson) kehrt nach vielen Jahren nach New Orleans zurück, als sie vom Tod ihrer Mutter erfährt. Sie ist überrascht zu sehen, dass im Haus ihrer Kindheit zwei Freunde ihrer Mutter leben, der Literaturprofessor Bobby Long (John Travolta) und sein Schützling Lawson Pines (Gabriel Macht, „Suits“). Aber Bobby Long birgt ein Geheimnis, das Pursy Wills Leben beeinflussen könnte.
Genre:Drama
