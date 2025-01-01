Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lovesong für Bobby Long

Planet Movies120 Min.Ab 6
Pursy (Scarlett Johansson) kehrt nach vielen Jahren nach New Orleans zurück, als sie vom Tod ihrer Mutter erfährt. Sie ist überrascht zu sehen, dass im Haus ihrer Kindheit zwei Freunde ihrer Mutter leben, der Literaturprofessor Bobby Long (John Travolta) und sein Schützling Lawson Pines (Gabriel Macht, „Suits“). Aber Bobby Long birgt ein Geheimnis, das Pursy Wills Leben beeinflussen könnte.

Genre:
Drama
Altersfreigabe:
6
Copyrights:
© Tiberius Film