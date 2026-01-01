Luckless in Love - Der Dating-Blog
Die Autorin Winnie hat in der Liebe einfach kein Glück. Ihr erstes Treffen mit dem Sportagenten Holden verläuft so enttäuschend, dass sie unter dem Pseudonym "Luckless" in einem Blog-Post darüber berichtet. Als ihr Artikel jedoch unerwartet viral geht, erhält sie von ihrer Chefin ein Angebot: Sie soll ihre Dating-Erfahrungen in einer Kolumne festhalten. Um neuen Content zu kreieren, bleibt Winnie nichts anderes übrig, als Holden noch einmal zu sehen - mit unerwartetem Ausgang.
Genre:Romantische Komödie
Produktion:CA, 2023
12
