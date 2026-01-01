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Macho im Schleudergang

Macho im Schleudergang

95 Min.Ab 6
SAT.1 emotions95 Min.Ab 6
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SAT.1 emotions

Macho im Schleudergang

Autos, Kumpels, Fußball, Bier und Frauen - Sonnyboy Tom ist ein echter Macho. Doch ein kurzer Blow-Job während einer Testfahrt hat für den Auto-Journalisten Folgen: Er crasht einen teuren Maserati und wird gefeuert. Zu allem Übel macht auch noch seine Freundin Manu Schluss. Auf der Suche nach einem Job landet Tom bei dem Frauenmagazin Bellvita. Doch Chefredakteur Gross, ebenfalls ein Bilderbuchmacho, stellt nur Frauen und Schwule ein. Jetzt ist Toms Wandlungsfähigkeit gefragt ...

Genre:
Tragikomödie, Comedy
Produktion:
DE, 2005
Altersfreigabe:
6
Copyrights:
© SAT.1 emotions