Mackenna's Gold
129 Min.Ab 12
129 Min.Ab 12
Mackenna's Gold
US-Sheriff Mackenna (Gregory Peck) besitzt eine Karte zum legendären „Gold-Tales“-Schatz – ein Vermögen, das alle in den Bann zieht. Gangster, Glücksritter und gierige Bürger jagen Mackenna durch die gnadenlose Wüste. Doch persönliche Feindschaften müssen ruhen, denn ein tödlicher Gegner lauert: die Apachen. Aus dem Wettlauf um Gold wird ein Kampf ums nackte Überleben. Jeder will den Schatz, niemand traut dem anderen. Intrigen, Überfälle und brutale Gewalt treiben die Jagd in ein explosives Finale, bei dem nur eines sicher ist: Nicht alle werden lebend ankommen.
Genre:Action, Abenteuer, Drama
Produktion:US, 1969
Altersfreigabe:
12
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