Madame Mallory und der Duft von Curry
118 Min.Ab 0
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Madame Mallory und der Duft von Curry
Hassan Kadam und seine Familie verlassen ihre Heimat in Indien und eröffnen in Südfrankreich ein Lokal - direkt gegenüber dem Sternerestaurant von Madame Mallory. Die ist wenig begeistert über ihre neuen Nachbarn. Hassan lässt sich davon nicht ausbremsen. Der talentierte Chefkoch entwickelt Kreationen, von denen auch Madame Mallorys neue Sous-Chefin Marguerite begeistert ist. Madame Mallory jedoch hat längst das Kriegsbeil ausgegraben und sagt Hassans Familie den Kampf an.
Genre:Comedy
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© 2014 Constantin Film Verleih GmbH.